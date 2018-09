Pază sporită în școlile din Sectorul 4: În fața unităţilor de învăţământ se va găsi permanent o Patrulă Școlară formată din agenți ai Poliției Locale (VIDEO)

Proiect unic în România. Elevii din Sectorul 4 al Capitalei vor începe noul an școlar 2018-2019 în clădiri modernizate, reabilitate, dar și în deplină siguranță. Paza copiilor din unitățile de învățământ din sector, precum și din perimetrul acestora va fi asigurată de Patrule Școlare formate din agenți ai Poliției Locale, informează B1 TV.

Din prima zi a noului an școlar, în fața unităţilor de învăţământ se va găsi permanent o mașină inscripționată "Patrula Școlară", din cele alocate pentru unitățile de învățământ din Sectorul 4. Doi agenți de poliție vor monitoriza permanent zonele respective și îi vor îndruma pe elevi către clase. Peste 30 de Patrule Școlare vor avea grijă de copiii din Sectorul 4, începând de la grădiniță și până la clasa a XII-a, pe toată perioada orelor de curs.

”Suntem prima primărie din România care a dezvoltat un astfel de proiect dedicat sută la sută siguranței elevilor. Discutăm despre o idee care a fost implementată cu destul de multă dificultate și anume că în fiecare curte a școlilor generale și ale liceelor din sectorul 4 să se regăsească o mașină de poliție locală cu doi polițiști pe toată durata desfășurării orelor de curs”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Poliţiştii vor fi echipați cu veste reflectorizante, spray-uri, dar și cu plăcuțe pe care scrie STOP, pentru a putea coordona cât mai bine și în siguranță traversarea copiilor către curtea unităților de învățământ.

”Ajută mult copiii, profesorii creând un climat de siguranță și de liniște pe care ne-o dorim cu toții. Mai mult decât atât, acești polițiști locali, angajați ai Primăriei Sectorului 4, mai fac un lucru de care avem cu toții nevoie, după ce se termina orele de curs și discutăm de cei mici în primul rând, copiii vor fi ajutați să și traverseze strada”, a mai spus Daniel Băluță.

Pe lângă climatul de siguranţă de care vor beneficia, elevii din Sectorul 4 vor începe luni cursurile în clădiri modernizate şi reabilitate.

