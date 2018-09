Incendiu puternic în Capitală: Un bloc cu 50 de apartamente a ARS ca o torţă! Bilanţul VICTIMELOR (VIDEO)

Un bloc cu trei etaje, plus mansardă, situat în sectorul 5 al Capitalei a ars aproape în întregime, iar acoperișul unei case și o anexă s-au transformat și ele în scrum vineri noapte, transmite B1TV.

Pompierii au intervenit cu 19 maşini cu apă și spumă și șase autoscări, dar, puși față în față cu flăcările și-au dat seama că nu pot înainta pe lângă bloc pentru că distanța dintre imobil și celelalte construcții nu depășește un metru.

Din fericire, locatarii au reușit să iasă din case. Însă cel puțin nouă oameni - printre care doi pompieri - au fost răniți.

Panica s-a instalat în toiul nopţii, când oamenii care locuiesc în apartamentele situate la mansarda blocului au simţit un miros puternic de fum.

În scurt timp, iadul s-a dezlănţuit şi flăcările imense, care ar fi izbucnit de la o anexă aflată lângă bloc, păreau de neoprit. Şi vâlvătaia a înghiţit în doar câteva clipe mare parte din blocul cu trei etaje, plus mansardă. În timp ce oamenii alergau disperaţi din calea focului, pompierii duceau o luptă inegală cu vâlvătaia.

În plus, militarii au solicitat sprijinul celor de la Apa Nova pentru suplimentarea presiunii pe reţeaua de hidranţi.

Potrivit locatarilor, în blocul situat în sectorul 5 al Capitalei ar fi peste 50 de apartamente.

Anchetatorii urmează să afle cauza incendiului, dar şi dacă dezvoltatorul avea toate autorizaţiile necesare.

