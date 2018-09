EXORCIZARE în lumea manelelor: Şi-a băgat SATANA coada! Adrian Caval, dezvăluiri HALUCINANTE de la bairamul ‘naşului Bădălău’

Adrian Caval, manelistul care a cântat versuri jignitoare la adresa diasporei, la o petrecere alături de mai mulţi membri PSD, le-a cerut scuze românilor din străinătate, printr-un mesaj pe contul său de Facebook. După scandalul iscat, manelistul şi -a închi s pagina, dar acum a revenit pentru a explica ce s-a întâmplat de fapt, scrie Adevărul.

Manelistul spune că „nu a fost nimic intenţionat“, dar că uneori îl inspiră „subiectele de moment“ şi în mod cert vina îi aparţine necuratului ce şi-a băgat coada în spontaneitatea momentului: