Horoscop zilnic SAMBATA 8 SEPTEMBRIE 2018. Ce aduce o zi de mare sarbatoare?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 8 SEPTEMBRIE 2018 , cu o zi inainte de Luna Noua in Fecioara, o Luna Noua speciala ca semnificatie si efect, tocmai buna la acest inceput de toamna.

“ La multi ani” tuturor celor ce isi serbeaza ziua de nume cu ocazia marii sarbatori prilejuita de nasterea Sfantei Maria. In afara de prilejul de sarbatoare, aceasta zi este importanta pentru toata crestinatatea prin semnificatia purtata pentru fiecare dintre noi, indiferent daca avem ceva in comun cu numele sau nu. Crestinatatea considera aceasta zi drept una de mare bucurie, de speranta si de lumina a salvarii noastre de Fiul lui Dumnezeu care a venit pe lume prin Fecioara Maria. Nasterea ei si deci sarbatorirea acestei zile este o reamintire a sperantei pure, a faptului ca INTOTDEAUNA exista o solutie in orice provocare a vietii, pe care trebuie sa o cautam fara oprire, fara sa ne dam batuti. Este mai mult decat despre rabdare sau perseverenta, este despre credinta absoluta ca divinitatea este de partea noastra.

Cand stim asta, nu mai renuntam si zbaterea dispare pentru ca mergem inainte convinsi ca pana la urma totul va iesi bine.

Pe drum vom primi mari revelatii si experiente minunate! Acest lucru ne invata si astrologia. Precum in Cer asa si pe Pamant. Cosmosul ne sustine, ne indruma si ne invata.

Astazi, Luna este inca in Leu si se pregateste pentru clipa de Luna Noua in Fecioara de a doua zi. Luna este legata de celebrul trigon al momentului Mercur – Uranus – Saturn, dandu-ne puteri aproape supranaturale de concentrare si eficienta.

Luna Noua in Fecioara este speciala si plina de mesaje pentru fiecare zodie, afla-le aici in Horoscopul de weekend 7-9 septembrie !



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te ai o stare de reflectare si ar trebui sa folosesti oportunitatea pentru a-ti revizui viata in mod obiectiv precum si abordarile pe care le ai ca sa obtii ce doresti. Asta te va ajuta sa dai la o parte metode perimate care nu te duc nicaieri. Acum esti mai increzator in tine si asta te ajuta in demersurile de a-ti implini visele.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi pozitiva pentru tine in mod special. Sunt sanse bune pentru tine profesional incepand de acum ce pot duce la o crestere sau marire bugetara. Nu te entuziasma, totusi, prea mult, pentru ca risti sa faci greseli si sa cazi in capcane. Incearca sa tii picioarele bine infipte in pamant, sa ramai realist si sa iti mobilizezi instinctele puternice care te duc mai departe.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Intentia ta este sa iti schimbi viata in bine. Faci eforturi mari si pe alocuri rezultatele intarzie sa apara. De fapt, esti mult mai aproape decat crezi. Nu ceda acum, dupa atata efort investit care se poate duce pe apa sambetei. Este o treaba nerezolvata care in continuare iti consuma energia si te deranjeaza. Nu crezi ca e timpul sa faci acum ceea ce nu ai avut curajul sa faci in trecut?

