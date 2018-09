Detalii inedite din culisele thriller-ului horror ''The Nun'', filmat în România: Regizorul a avut ''o întâlnire paranormală'' (VIDEO)

Detalii inedite din culisele filmului "Călugăriţa: Misterul de la mănăstire", thriller-ul horror filmat în întregime în România. Regizorul britanic Corin Hardy, care se declară un sceptic, a povestit că la Mogoşoaia a avut parte de o întâmplare paranormală. Scenariul a fost de la început gândit pentru România şi a fost filmat în mai multe castele din ţară. Timp de 38 de zile, sute de oameni au muncit pentru ca totul să fie perfect, informează B1 TV.

Filmul ”Călugăriţa: Misterul de la mănăstire” este cel mai aşteptat film horror al momentului, iar toate scenele au fost filmate exclusiv în România. Noua producţie explorează un colţ întunecat al universului „The Conjuring", ale cărui filme au doborât recorduri şi au înspăimântat spectatori din toată lumea.

Cei din echipa de filmare au povestit detalii incredibile. Regizorul britanic Corin Hardy, în vârstă de 43 de ani, a făcut o mărturisire şocantă: am avut parte de o întâlnire supranaturală cu fantomele a doi soldaţi români.

