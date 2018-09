Horoscop zilnic DUMINICĂ, 9 SEPTEMBRIE. Zi importantă: Luna Nouă e în Fecioară şi Venus intră în Scorpion!

Cu Luna Noua in Fecioara azi si cu Venus intrand tot azi in Scorpion, schimbarea toamnei este cu adevarat in aer. Luna se reinnoieste in Fecioara fara sa faca mare valva ca asta vara, iar acum se marcheaza finalul oficial al acestei veri dramatice 2018 cu eclipsele si planetele sale retrograde in numar record. Luna Noua in Fecioara sterge si face curat dupa tot ce a fost, pregatindu-ne cadrul de a merge mai departe cu dedicare spre succesul toamnei.

Tot astazi, zeita iubirii, armoniei si frumusetii Venus iese si politicoasa Balanta si intra in intunecatul si enigmaticul Scorpion, aducand vibratii noi in relatii, mai sexy, mai ascunse, mai periculoase. Mare atentie ! Venus este deja in zona de umbra a intrarii sale in retrograd din 5 octombrie. Da, provocarile planetelor retrograde 2018 nu s-au incheiat total. O data cu intrarea in retrograd a lui Venus intre 5 octombrie si mijlocul lui noiembrie, relatiile noastre, atat personale cat si profesionale, vor trece la o reevaluare serioasa. Ne aflam pe teren nesigur deja, asa ca este bine sa o luam pas cu pas cu prudenta.

Luna Noua in Fecioara are multi fani de partea ei care o ajuta sa ne puna lumea in ordine. Ea va fi in opozitie cu Neptun dupa amiaza, apoi in sextil cu Jupiter si in trigon cu Pluto seara. Este tot ce avem nevoie deocamdata pentru a avea o zi norocoasa, plina de inspiratie, de un nou inceput imputernicit care ne ajuta sa ne atingem visele ! Nu poti face insa totul de unul singur, stii asta. Doar focuseaza-te sa faci tot ce poti tu mai bine, apoi ai incredere ca Universul va avea grija de restul!

Iata asadar care sunt mesajele pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de dumiinica, 9 septembrie

H oroscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te simti revolutionar si in timp ce intorci lumea cu susul in jos, ai putea descoperi ca iti place ce a iesit. Descoperi moduri noi de a face lucruri vechi. Toate acestea te duc pe calea de a te simti mult mai optimist si iti imbunatatesc starea de spirit.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai fost sub mult stres in ultimul timp. Obstacolele te-au tinut pe loc, blocandu-ti calea si te-ai tot stresat despre ziua de maine. Dar aceasta este ziua in care poti declara ferm ca toate acestea au trecut, sa scapi de negativitate si sa te focusezi pe viitor. Dezvoltari pozitive au loc in familia ta si asta iti aduce bucurie.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai asa de multe pe rol astazi incat te simti prea stresat la gandul ca ar trebui sa te ocupi de toate. Ai destule de facut si ai face bine sa iti organizezi timpul si sa vii cu un plan bun pentru a-ti implini diversele responsabilitati sau lucruri de facut chiar si pentru propria-ti placere. O buna structurare a timpului este cheia daca doresti sa fii eficient fara sa te epuizezi. Fereste-te de cei care par ca vor sa te ajute dar mai rau de incurca sau chiar se bucura daca esuezi.