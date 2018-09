Sf. Ana, tradiții și obiceiuri. De ce nu e bine să muncești pe 9 septembrie

In ziua de 9 septembrie sunt celebrati Sfintii si Dreptii parinti Ioachim si Ana, iar potrivit traditiei populare romanesti, cine muncea in aceasta zi era sortit sa sufere de lovituri, scrie RTV.

Sfantul Ioachim, fiul lui Barpatir, era din tribul lui Iuda, si descendent al regelui David, caruia Dumnezeu ii relevase ca Mantuitorul lumii se va naste din samanta lui.Impreuna cu sotia sa, Sfanta Ana, Sfantul Ioachim a trait in Nazaretul Galileei. Pe masura ce imbatranea, cuplul suferea din ce in ce mai mult din cauza faptului ca nu avea copii, in pofida fierbintilor rugaciuni catre Domnul. Dupa ce Ioachim a fost umilit in templu pentru ca era lipsit de urmasi, el s-a retras in salbaticie, pentru a se ruga, acolo primind de la arhanghelul Gavriil vestea ca Ana va naste o fata, numita Maria, ce urma a fi inchinata Domnului.

Acelasi inger a instiintat-o si pe Sfanta Ana despre copila daruita de Dumnezeu, Maria fiind sortita sa ajunga cea mai binecuvantata dintre femei, ca fecioara nascatoare de Dumnezeu. La varsta de trei ani, Sfanta Fecioara Maria a fost incredintata de catre parintii ei, Ioachim si Ana, templului din Ierusalim.

In unele tari crestine, Sfintii Ioachim si Ana sunt invocati de cuplurile care au probleme in a avea copii.