CUTREMUR fără precedent în SRI: 12 ofițeri sunt ANCHETAȚI penal (VIDEO)

Cutremur fără precedent în SRI. Tribunalul Cluj a decis ca 12 ofiţeri de la SRI Braşov să fie urmăriți penal pentru fals intelectual și abuz în serviciu, informează B1 TV. Cercetarea penală în cazul ofiţerilor SRI vine în urma acuzaţiilor formulate de către Paltin și Rodica Sturdza, de violare a vieții private și violarea corespondenței, în dosarul retrocedărilor ilegale.

Magistrații Tribunalului Militar Cluj au dat această decizie definitiv, după ce Paltin și Rodica Sturdza au făcut mai multe acuzații la adresa celor 12 ofițeri SRI din Brașov. Printre aceste acuzații se numără violarea vieții private și violarea corespondenței, în dosarul retrocedărilor ilegale

În acest dosar, în care au fost implicați și parlamentarii PSD Viorel Hrebenciuc şi Ioan Adam, Paltin Sturdza fost reținut de procurorii DNA Brașov. Magistrații Curții Supreme au decis, însă, că interceptările au fost făcute ilegal, motiv pentru care au și fost anulate. Ulterior, soții Sturza au decis să meargă mai departe, iar Tribunalul Militar Cluj a stabilit că ofițerii SRI pot fi urmăriți penal în acest caz.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.