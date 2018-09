Adina Florea, propusă pentru şefia DNA: Cred că au fost dosare comandate la DNA (VIDEO)

Adina Florea, procurorul propus de Tudorel Toader pentru șefia DNA, a declarat, într-un interviu pentru Adevărul citat de B1 TV, că există dosare comandate în DNA, cărora li s-a oferit prioritate, deoarece s-a dorit o adevărată vendetă politică. În ceea ce priveşte potenţialul conflict de interese cu tatăl său, Adina Florea susține că nu o va influența faptul că acesta este consilier județean al PSD.

”Am şi scris în cadrul proiectului de management că s-au prioritizat anumite anchete, ceea ce a dus la crearea unui scenariu privind realizarea unor vendete. Cel puţin în spaţiul public aşa s-a văzut".

