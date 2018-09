Clipe de groază pentru călători. Un tren fără frâne a trecut glonț prin gara din Bârlad (VIDEO)

Situație halucinantă în gara din Bârlad. Un tren care trebuia să staționeze a rămas fără frâne și abia a reușit să oprească, informează B1 TV. Acesta a trecut cu viteză amețitoare pe lângă zecile de oameni care așteptau pe peron. Pasagerii au încremenit în loc.

Momente de groază în gara din Bârlad. Atât pasagerii unui tren, cât şi cei care aşteptau pe peron au văzut cum moartea le-a trecut prin faţa ochilor. Un tren care venea din Bucureşti şi avea destinaţia finală Iaşi a fost la un pas de accident. Mijlocul de transport trebuia să staţioneze pentru câteva minute în gara din Bârlad, însă locomotiva a rămas fără frâne. Trenul a intrat în staţie cu o viteză ameţitoare şi a trecut glonţ pe lângă oamenii care aşteptau pe peron.

Când s-au dat jos din tren, oamenii tremurau de frică. Din cauza problemei, circulaţia feroviară a avut întârzieri uriaşe şi cozile de călători au fost pe măsură.

