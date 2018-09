Noul an școlar: Aproximativ 2,9 milioane de elevi încep cursurile (VIDEO)

Agitaţie mare în şcoli. E prima de a noului an şcolar, iar în zonele instituţiilor de învăţământ nu ai unde arunca un ac. Aproximativ 2,9 milioane de elevi încep luni şcoala.

Anul școlar 2018-2019 va avea 34 de săptămâni și se va termina pe 14 iunie 2019.

Preşedintele Klaus Iohannis marchează începutul noului an şcolar la Alba Iulia. Şeful statului merge în luni dimineaţă la festivitățile de la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan".

Ministrul Educației, Valentin Popa, se va afla, de la ora ora 9:00, la ceremonia de deschidere a noului an şcolar la Colegiul Naţional „Octavian Goga" din

Miercurea Ciuc, iar la ora 11.00, la Şcoala Gimnazială „Márton Áron" din Sândominic.

Datele Ministerului Educației arată că, la începutul noului an școlar, 20 la sută dintre clădirile în care vor învăţa copiii nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, potrivit News.ro.

