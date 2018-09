Nunta mare la Iași: Unul dintre fiii lui Tudorel Toader s-a căsătorit (VIDEO)

Nunta mare la Iași. Fiul cel mare al ministrului Justiției, Tudorel Toader, s-a căsătorit. La 30 de ani, Alexandru Ionuț Toader s-a însurat cu Bianca Tiron, o tânără de 28 de ani. Cununia civilă a fost una restransă, în familie, informează B1 TV.

La ceremonie, Tudorel Toader a venit într-o limuzină de culoare neagră, alături de soţia lui. Fericit și emoționat pentru fiul său, ministrul Justiției a declarat că își dorește să fie bunic, însa toate la timpul lor.

”Sunt emoţii fireşti, este o bucurie fireasă, este un început de drum. Le dorim sănătate, fericire, vă dorim și dumneavoastră tot ceaa ce vă doriţi să se împlinească”, a declarat Tudorel Toader.

Fericiți, cei doi miri au declarat la sfârșitul ceremoniei că își doresc să fie sănătoși și, cu siguranță, în viitor va veni și un copil.

Ceremonia a fost oficiată chiar de către primarul Mihai Chirica, un rival politic al lui Tudorel Toader.

Marea petrecere de nuntă a celor doi tineri va avea loc în luna octombrie.

