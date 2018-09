Ministrul Educației s-a LĂUDAT cu manualele pline de GREȘELI, cu ocazia unui nou an școlar

Valentin Popa, ministrul Educației Naționale, a lăudat noile manuale care sunt pline de greșeli, din cauza cărora zeci de mii de manuale vor fi retipărite, cu ocazia deschiderii noului an şcolar.

Ministrul a dat asigurări că se va investi în continuare în educaţie, astfel încât respectul şi statutul nobil al profesorilor să fie reconfirmate în societate, iar elevii să beneficieze de un act educaţional de calitate, potrivit digi24.ro.

„Anul şcolar 2018 - 2019 începe într-o zi care ne duce cu gândul la simbolul succesului în învăţământ. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper să o obţină fiecare elev care trece astăzi pragul şcolii. Cadrelor didactice le urez succes în misiunea lor de a fi călăuze pe drumul cunoaşterii. Şcoala începe anul acesta cu 124 de dascăli care au obţinut nota 10 la examenul de titularizare, ei alăturându-se multor altor profesori de 10 care activează deja în sistem. Vreau să-i felicit pe toţi pentru performanţa şi dăruirea de care au dat dovadă şi să le mulţumesc tuturor angajaţilor din învăţământ pentru efortul pe care îl depun, zi de zi, în conturarea unui sistem educaţional de calitate! Nevoia de cunoaştere este una vitală în zilele pe care le trăim şi, de aceea, suntem profund preocupaţi să asigurăm şanse egale la educaţie tuturor copiilor din România. Elevii claselor I-VI beneficiază, din acest an şcolar, de manuale noi. Mai mult, elevii vor avea manuale noi pentru 26 de discipline la care nu au existat manuscrise în ultimii 20 de ani. Alături de colegii din Guvern, am depus toate eforturile pentru ca profesorii să primească, încă din luna martie 2018, salarii mai mari. În plus, am decis să fie plătiţi şi pentru munca extraordinară pe care o depun în organizarea olimpiadelor, iar pentru cadrele didactice implicate în organizarea examenelor naţionale am majorat cu 60% sumele pe care le primesc pentru această activitate. Vă asigur că vom investi în continuare în educaţie, astfel încât respectul şi statutul nobil al profesorilor să fie reconfirmate în societate, iar elevii să beneficieze de un act educaţional de calitate, în drumul lor spre performanţă”, a transmis Popa.

De asemenea, Valentin Popa a anunțat că ajutorul prevăzut în programul „Bani de liceu”, creat pentru a susține elevii din zonele defavorizate, a fost majorat , permițând absolvenţilor din mediul rural au putut candida, în premieră, pe locuri speciale în facultăţi.

Ministerul Educației Naționale a anunțat că va trimite o erată în școli după ce manualele de biologie și geografie au fost tipărite pline de greșeli.