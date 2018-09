Klaus Iohannis, despre educația din România: Avem o meteahnă numită REFORMITĂ. Reformele au stat sub deviza ”un pas înainte și doi înapoi” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre ”reformită”, marea meteahnă a sistemului de educație din România, în discursul pe care l-a susținut, luni, la Alba Iulia, unde a fost prezent la ceremonia de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan".

Șeful statului a vorbit și despre încărcătura simbolică a acestul început de an școlar la Alba Iulia, în contextul în care în 2018 de împlinesc 100 de ani de la Marea Unire.

”În anul aniversar al Centenarului, la Alba Iulia, un loc-simbol al Marii Uniri de la 1918, nici nu se putea găsi un prilej mai potrivit de a marca împreună o nouă etapă din viața tinerilor noștri. Aici, unde în urmă cu 100 de ani a luat naștere o nouă Românie, noi încurajăm noile generații pe drumul educației, singurul care poate asigura un viitor prosper țării noastre. (...)

Vă propun ca, pentru o clipă, să ne imaginăm cum arăta în urmă cu un secol România, când realitățile politice se schimbau radical peste noapte. Trebuiau organizate rapid administrația, aprovizionarea, comerțul, transporturile, siguranța publică și colectarea impozitelor.

Cu toate acestea, autoritățile nou formate au făcut din educația publică în limba română o prioritate, pentru că guvernanții acelor vremuri înțelegeau ceea ce ar trebui să conștientizăm cu toții: faptul că educația reprezintă temelia unei națiuni puternice, moderne și unite.

În 2007, a avut loc un alt fel de Unire, o revenire în sânul familiei europene, moment extrem de important din punct de vedere economic, politic și social. România a devenit parte a unei Europe fără frontiere, a unei comunități de state cu economii puternice și instituții funcționale și eficiente.

Dacă, după Marea Unire, autoritățile și oamenii de cultură s-au mobilizat pentru a organiza un sistem educațional adecvat noii țări, ultimii ani nu au beneficiat de același nivel de consens sau de efort.

Reformele au stat mai degrabă sub deviza «un pas înainte și doi înapoi». Acest lucru este total neproductiv, având în vedere că schimbările demografice, tehnologice și competiția economică globală ne obligă să fim inovatori și să ne adaptăm în permanență, inclusiv prin asigurarea unui proces educațional de calitate.

Întoarcerea la metode pedagogice practicate în trecut, oricât le-ar trezi unora un vag sentiment de liniște și nostalgie, nu este o soluție pentru o educație modernă. Avem și o meteahnă – numită reformita – care se manifestă foarte evident în domeniul educației. Nu putem obține, însă, rezultate bune atât timp cât legile sunt în continuare modificate mai des decât pot directorii, dascălii și părinții să se pună la curent.

Atunci când lucrurile nu merg bine, soluția este să încerci să le schimbi, învățând din greșelile trecutului”, a spus Klaus Iohannis.

