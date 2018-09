Declarații HALUCINANTE ale unui preot despre românii din străinătate: Știți cine pleacă?? Pleava! Cei care n-au rădăcini! (VIDEO)

Declarații halucinante ale unui preot din județul Galați. Preotul Ion Croitoru, care slujește la o parohie din comuna Liești, a spus că românii care pleacă în străinătate sunt ”pleava”, cei care nu au rădăcini.

„La început am ascultat un vers… «cu cei plecați noi rămânem mai săraci, că țara rămâne mai săracă». Să știți că nu-i adevărat deloc! Știți cine pleacă?? Pleava! Cei care n-au rădăcini! Cei care nu au simțit românește!”, a declarat preotul la o întâlnire culturală care a avut loc pe 6 septembrie, potrivit ziarulzona.ro.

Declarația sa i-a revoltat pe cei prezenți la eveniment, câteva femei fiind extrem de deranjate de declarațiile preotului în condițiile în care toți membrii familiilor lor au plecat din țară din cauza sărăciei.

La eveniment au fost prezenți și mai mulți scriitori și profesori care au criticat, de asemenea, atitudinea preotului.

„Avem medici, avem specialiști, oameni foarte inteligenți, avem intelectuali și oameni de mare valoare care au plecat din România din cauza condițiilor din țară. Cum poți să îi numești pe acești oameni «pleavă»?”, a spus un scriitor.

