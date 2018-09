Carmen Iohannis a revenit la catedră: Sunt foarte bucuroasă pentru că preiau o clasă de boboci (VIDEO)

Școala a început și pentru Prima Doamnă. Carmen Iohannis a revenit la catedră pentru noul an şcolar. Aceasta va preda limba engleză la Colegiul Gheorghe Lazăr din Sibiu.

”Suntem cu multe emoții de toate părțile și elevii, și părinții, și noi. O zi pe care marea majoritate nu o vom uita. Cu astfel de zile de început de an pășim plin de optimism și sperăm să ne realizăm toate planurile pe care ni le stabilim în această zi.

Eu sunt foarte bucuroasă pentru că mă întâlnesc și cu foștii elevi, mă așteptă aici, și preiau o clasă de boboci clasa a IX a E, pe care spre să-i conduc spre sfârșitul acestui liceu.

Vă doresc tuturor să aveți bucuria zilei de azi în suflete și pe parcurusul anului care urmează”, a declarat Carmen Iohannis, potrivit B1 TV.

