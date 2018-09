Teza de doctorat a lui Florian Coldea a dispărut. Emilia Șercan: Este o situație unică în istoria Bibliotecii Naționale a României (VIDEO)

Teza de doctorat a generalului Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a dispărut de la Biblioteca Națională a României. Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, lucrarea a fost împrumutată în 2015 de directoarea Bibliotecii Universității Politehnica, dar nu a mai fost returnată.

Este vorba despre lucrarea „Managementul schimbării în serviciile de informații”, susținută în 2010, sub îndrumarea lui Gabriel Oprea.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, jurnalista Emilia Șercan a explicat că este vorba despre o situație unică în istoria Bibliotecii Naționale a României”

”Vorbim despre o situație unică în istoria Bibliotecii Naționale a României pentru că este pentru prima dată când o teză de doctorat este împrumutată. Tezele stocate la biblioteca Națională a României au un regim cu totul special. Ele intră în fondul intangibil, în depozitul legal, iar acolo, ele fiind un exemplar unic, nu ar trebui să fie împumutate. De altfel, există și legislație, există și un regulament al Bibliotecii care spune foarte clar că aceste teze de doctorat nu se împumută. Biblioteca Universității Politehnice face o cerere în iulie 2015, cerând în mod excepțional această teză care nu mai este returnată ulterior, în ciuda insistențelor celor de la Biblioteca Națională, a adreselor și a solictărilor oficiale trimise către Biblioteca Universității Politehnice.

Este o situație care naște foarte multe întrebări. Dincolo de faptul că vorbim despre un moment anume în care se petrece această dispariție a tezei de doctorat, dar și de faptul că teza dispare în momentul în care încep dezvăluirile despre doctoratele coordonate de Gabriel Oprea, cel care i-a fost coordonator și lui Florian Coldea”, a declarat Șercan.

Jurnalista a explicat de ce este atât de relevantă dispariția tezei de doctorat a fostului adjunct al șefului SRI, Florian Coldea.

”Acel exemplar de la Biblioteca Națională este exemplarul în baza căruia se poate face o eventuală verificare a unei suspiciuni de plagiat într-o teză de doctorat. Deci nu vorbim doar de teza domnului Coldea, ci de toate tezele din România. Este exemplarul unic, exemplaru-martor, cel care poate să certifice autenticitatea unei teze de doctotat. De ce? Pentru că, de exemplu, la biblioteca unei facultăți unde a fost susținută o teză de doctorat, poate să fie foarte ușor înlocuit exemplarul, cu o eventuală complicitate a unei persoane de la respectiva bibliotecă. Depozitul legal al Bibliotecii Naționale are un regim special, se ține cu sigiliu, există o serie de proceduri de acces la respectivul depozit tocmai pentru a proteja aceste documente care fac parte din patrimoniul național, cultural, mobil al României.

Teza mai poate să fie recuperată, însă cine mai poate să garanteze în acest moment că o teză care a fost scoasă trei ani din depozitul legal, pentru scoaterea căreia nu s-a făcut un proces verbal de predare-primire, este teza care a fost susținută în 2010 și că este de fapt exemplarul care a existat la Biblioteca Națională a României până la momentul împrumutului”, a mai spus Emilia Șercan.

