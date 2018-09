Prima crimă a unui migrant în România!? Un cetățean sirian este principalul suspect în cazul femeii ucise în cartierul Militari (VIDEO)

Un cetățean sirian este principalul suspect în cazul crimei urmate de incendiul, care a fost comisă la sfârșitul săptămânii trecute într-o vilă din Sectorul 6 al Capitalei. Bărbatul a fost reținut în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind acuzat că a ucis o femeie, după care a dat incendiat locuința pentru a ascunde urmele crimei, informează TVR.

Totul s-a petrecut, sâmbătă noapte, într-o vilă din cartierul Militari, unde victima lucra ca menajeră. Femeia a fost găsită la demisoul imobilului, cu urme de lovituri în zona capului şi tăieturi pe corp, fiind acoperită cu mai multe obiecte vestimentare incendiate.

Victima venise din Dâmbovița, împreună cu partenerul său de viață, rănit în urma incendiului. Cei doi ar fi lucrat în aceeași locuință.

În imobilul respectiv se află sediile mai multor firme, așa că anchetatorii iau în calcul ipoteza unui jaf care s-ar fi încheiat cu o crimă.

Clădirea este încă supravegheată de oameni legii care caută în continuare probe.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.