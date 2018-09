Scandal între două clanuri într-un club din Buzău: Mai multe persoane au ajuns la spital (VIDEO)

Din club direct la secția de Poliție. Polițiștii din Buzău au deschis o anchetă după ce două clanuri s-au luat la bătaie la ieșirea din club. Mai mulți tineri au avut nevoie de îngriji medicale, în urma luptelor care s-au dat, se pare că, pentru o femeie, informează B1 TV.

Două clanuri, unul din Râmnicu Sărat, altul din Buzău, s-au încăierat dintr-un motiv banal. Se pare că totul ar fi pornit de la dedicațiile pe care unii dintre cei implicați le-ar fi făcut unei tinere din cealaltă gașcă. Tinerii din cele două grupuri s-au luptat cu săbii, cuțite şi sticle.

În timpul răfuielii, au fost distruse mese și scaune precum și unele decorațiuni din local. Și mașinile unora dintre ei au fost distruse. Unui autoturism i-au fost tăiate cauciucurile, altuia i-a fost spartă luneta, în timp ce în una dintre mașini erau urme de sânge. Autoturismele au fost percheziționate, iar polițiștii au găsit într-unul din ele, un pistol, dar și un plic cu droguri.

"Combatanții" și-au aplicat lovituri, fără menajamente. La spitalul județean din Buzău au ajuns, pe rând, șase dintre protagoniștii conflictului din club. Doar un tânăr a fost transferat la Spitalul "Bagdasar Arseni" din București, fiind într-o stare mai gravă.

Nu mai puțin de 20 de persoane au fost duse la audieri, însă protagoniștii scandalului au fost foarte rezervați în declarații, refuzând să depună plângeri.

Acum polițiștii anchetează cazul și nu exclud ca la finalul audierilor, să aibă loc şi arestări. De asemenea, oamenii legii urmează să lămurească și găsirea pistolului, dar și a plicului cu substanțe stupefiante din mașina unuia dintre tinerii implicați în răfuială.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.