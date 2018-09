O nouă amânare în dosarul Colectiv: Cauza nu a fost încă repartizată unui judecător, după pensionarea magistratului care se ocupa de caz (VIDEO)

O nou amânare în cazul dosarului Colectiv. Rudele victimelor din clubul groazei mai au de așteptat pentru că nu s-a găsit nici până acum un judecător care să preia cazul, după ce magistratul care s-a ocupat în ultimii trei ani de dosar s-a pensionat, informează B1 TV.

Astfel, instanța a stabilit un nou termen în acest caz, pentru 22 octombrie.

La această situație s-a ajuns după ce magistratul care s-a ocupat în ultimii trei ani de dosar s-a pensionat. Astfel, judecarea cazului ar putea să se reia de la zero.

Cauza nu a fost repartizată încă unui nou complet, în acest moment fiind neclat cum se va judeca mai departe acest dosar.

La finalul lunii august, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcţie a lui Valeriu Mihail Terceanu, care s-a pensionat cu data de 3 septembrie.

