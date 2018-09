Un incendiu a izbucnit luni în Tunari, Ilfov, flăcările cuprinzând două vile.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului cu 9 autospeciale.

Situaţia este una gravă având în vedere că în zona respectivă casele sunt foarte apropiate una de alta şi există pericol de propagare a incendiului şi la alte case.

