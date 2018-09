Alina Mungiu-Pippidi, despre proteste: Prea mulţi oameni care au agende secrete şi prea mulţi fraieri care se duc nedându-şi seama că nu controlezi situaţia (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu-Pippidi a criticat în direct pe B1TV atenţia sporită acordată evenimentelor din 10 august şi a atras atenţia că evenimentele sunt din cauza unor anumite persoane care se prezintă constant la astfel de manifestaţii.

"Eu nu înţeleg de ce se vorbeşte aşa mult despre acest miting din 10 august şi de nu a fost uitat din 11 august, mai puţin, lecţiile care trebuiau învăţate. Dacă laşi nişte provocatori să organizeze şi să facă agenta unor manifestări, ambele părţi au de suferit. Nu te duci la o manifestaţie pe care nu ştii cine o organizează, care nu are o agendă clară. (...) Nu trebuie lăsaţi provocatorii să ne spună nouă oamenilor cumsecade care se duc la manifestaţii ce să facem şi să creeze situaţii din care nimeni nu iese bine.

Ce s-a petrecut acolo au fost condiţiile degradării fireşti a manifestaţiilor de stradă în care sunt prea mulţi oameni care au agende secrete şi prea mulţi fraieri care se duc nedându-şi seama că nu controlezi situaţia", a afirmat Alina Mungiu-Pippidi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.