Horoscop zilnic MARȚI 11 SEPTEMBRIE 2018. Astăzi, Marte intră în Vărsător. Tu ce ești dispus să schimbi?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de MARTI 11 SEPTEMBRIE 2018. Astazi este ziua ce defineste cel mai important eveniment astal al saptamanii, anume intrarea lui Marte in Varsator in miscare directa. Planeta energiei, actiunii, determinarii intra semnul in care ideile curg liber.

Uneori se vorbeste despre Marte ca despre planeta razboiului insa nicio planeta nu poate fi definita limitat de un singur cuvant sau o singura energie.

Varsatorul are reputatia unui semn zodical definit de deconectare emotionala, dar vine totodata cu o puternica energie umanitara si foarte sociala. Varsatorul este mereu cu cativa pasi inaintea tuturor, ratacit in potentialul viitorului, rafinand promisiunea pe care ziua de maine ne-o aduce.

Lui Marte ii place ca lucrurile sa iasa asa cum vrea el, cand vrea el. Aici este vointa noastra cea mai mare si felul in care ne manifestam energia.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.