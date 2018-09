Haos pe calea ferată: Trenuri cu sute de minute întârziere după ce mai mulți copaci au căzut pe șine (VIDEO)

Capitala este ruptă de restul ţării. Trenurile care ar trebui să ajungă în Gara de Nord au întârzieri de sute de minute. Asta după ce luni mai mulţi copaci au căzut pe calea ferată între Predeal şi Timişu de Sus. În cădere arborii au rupt firele de înaltă tensiune, iar garniturile au rămas blocate pe traseu.

Marți dimineață, cinci trenuri staţionează în gările Timişu de sus şi Braşov.

”Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA informează că personalul feroviar intervine la această oră pentru finalizarea lucrărilor de reparaţii la linia de contact pe intervalul de staţii Predeal – Timișu de Sus, zonă afectată în a doua parte a zilei de luni, 10 septembrie 2018, de prăbuşirea arborilor de pe versanţi, care au rupt firul de contact şi cablul purtător pe întreaga distanţă.

Trenurile de călători care asigură legătura pe relaţia Bucureşti – Braşov staţionează în gările Timişu de Sus şi Braşov în intervalul orar necesar finalizării lucrărilor de intervenţie în zona Predeal – Timişu de Sus, care s-au desfăşurat şi în cursul nopţii. Această măsură este necesară pentru a permite accesul a 3 drezine pantograf care acţionează pentru restabilirea continuității firului de contact, a cablului purtător și efectuarea reglajelor la catenară pe întreaga distanțăafectată de căderile de copaci, astfel încât traficul feroviar să se reia în condiţii normale, cu tracţiune electrică.

La această oră, trenurile de călători IR 1644, R 3002, IR 1742, IR 1528 şi R 3004 staţionează în gările Timişu de sus şi Braşov, urmând a fi reînscrise în circulaţie după finalizarea intervenţiilor şi redeschiderea liniei în condiţii normale de trafic”, se arată într-un comunicat de presă al CFR Călători.

Luni, două trenuri ale CFR și alte două private au fost oprite până când copacii au fost îndeprtați de pe linii. Garniturile au acumulat întârzieri de sute de minute. De exemplu, trenul internaţional Bucureşti - Budapesta a avut o întârziere de peste cinci ore. Este al doilea incident de acest fel din ultimele 24 de ore. În plus, două locomotive diesel s-au defectat între Predeal și Brașov.

