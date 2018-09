Lovitură pentru Liviu Dragnea. Secretar de stat din MAI: Nu sunt informații că protestul din 10 august a fost finanțat din străinătate (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Gheorghe Nucu Marin, a declarat marți, la ieșirea de la Parchetul General, unde a fost audiat în dosarul protestului de oe 10 august, că nu există informații cu privire la faptul că manifestația ar fi fost finanțată din afara țării, informează Știripesurse.ro.

„Nu sunt informații că protestul din 10 august a fost finanțat din străinătate.”, a spus Gheorghe Nucu Marin, la ieșirea de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Declarațiile sale vin în contextul în care, tot marți, PSD a cerut autorităților statului să ancheteze de urgență informațiile „de o gravitate excepțională” apărute în spațiul public, potrivit cărora protestele din 10 august au fost sponsorizate din străinătate. Informația privind posibila finanțare din afara țării a manifestației din Piața Victoriei a fost lansată în spațiul public de Liviu Dragnea. (Detalii AICI)

