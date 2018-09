Un nou focar de pestă porcină în județul Galați: Imagini dramatice din zonă (VIDEO)

Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat în județul Galați. Virusul a fost descoperit în localitatea Tudor Vladimirescu.

În urmă cu câteva zile, virusul fusese depistat într-o zină din extravilanul loacalității, ulterior fiind eutansiați 15 porci dintr-o fermă, informează expressdedunare.ro.

Acum însă, este așteptat să fie omorâți peste 200 de porci.

De asemenea, în zona Zătun a fost descoperit un mistreț mort.

Focarul de la Tudor Vladimirescu este cel de al șaselea din județul Galați.

