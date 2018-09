Florin Iordache, verificat pentru plagiat în teza de doctorat: De unde ar fi copiat fostul ministru al Justiției (VIDEO)

Probleme pentru Florin Iordache. Fostul ministru al Justiției va fi verificat pentru plagiat. Iordache ar fi copiat în lucrarea sustinuță în 2007 la Chișinău dintr-un interviu al unui fost șef SIE și chiar din comunicatele de presă ale ONU.

Potrivit jurnaliștilor de la NewsWeek, fostul ministru al Justiției ar fi copiat cuvânt cu cuvânt dintr-un interviu acordat de Mihai Răzvan Ungureanu pe vremea când acesta era ministru al Justiției.

Cazul va fi verificat acum de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATCU).

Iordache și-a dat doctoratul în 2007 la Chișinău, deși la acea vreme era deputat de București. Lucrarea acestuia se numea "Impactul Corporaţiilor transnaţionale asupra proceselelor de integrare economică a României în UE". Părintele ordonanței 13 nu s-a obosit însă prea mult cu scrisul. Potrivit Newsweek, ministrul "altă întrebare" a plagiat masiv, blocuri mari de text, fără să indice sursa și fără să folosească vreodată ghilimele.

Iordache a preluat aproape integral un interviu acordat de Mihai Razvan Ungureanu după intrarea României în Uniunea Europeana.

Nu doar pe MRU l-a copiat însă Iordache. Pesedistul a furat pasaje întregi din comunicatele de presă ale Națiunilor Unite, dar și ale companiei Dacia, din programul de aderare la Uniunea Europeană, dar și din ziare românești.

CNATDCU va constitui acum o comisie pentru a analiza teza de doctorat. Verdictul va fi apoi validat în Consiliul instituției.

Iordache a mai fost verificat și de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare din Republica Moldova. Cazul a fost însă ulterior îngropat de specialiștii din Chișinău.

