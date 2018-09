Preşedintele Klaus Iohannis a participat marţi la o acţiune de ecologizare desfăşurată în Pădurea Cernica în cadrul campaniei "Let's Do It Romania".

Cu această ocazie, şeful statului a subliniat importanţa respectării mediului înconjurător şi a îndemnat românii să se alăture voluntarilor cu ocazia Zilei Curăţeniei Mondiale care va avea loc pe 15 septembrie.

"Avem o ţară extraordinar de frumoasă. Din păcate, mulţi consideră că natura e un fel de groapă de gunoi. Noi ceilalţi care înţelegem că natura trebuie păstrată, venim şi strângem gunoaie.

Este deosebit de important să înţelegem că natura trebuie păstrata curată, mediul trebuie păstrat curat. Şi până înţeleg toţi că nu e bine să aruncăm astfel de gunoaie în natură, e bine să dăm astfel de exemple.

Sper ca în ziua cheie, pe 15 septembrie, să fie foarte foarte mulţi români care participă în calitatea de voluntari la Let's Do It Romania. Vă invit pe toţi să participaţi, este o acţiune pentru România!"

Foto: Inquam Photos / George Calin

Întrebat dacă şi alţi politicieni trebuie să urmeze exemplu, Iohannis a subliniat că astfel de acţiuni nu au culoare politică.

"Primul politician a început şi sunt convins că şi alţi politicieni vor participa. Nu are culoare politică natura şi curăţenia", a subliniat Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.