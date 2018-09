Dumitru Coarnă, dezvăluire bombă despre evenimentele din 10 august: S-a tras în mulţime de pe un bloc de lângă Guvern. S-au găsit 7 tuburi goale de muniţie (VIDEO)

Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a venit cu dezvăluiri incredile în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum" de pe B1TV. Acesta a afirmat că în timpul violenţelor din 10 august de la mitingul diasporei, s-a tras cu muniţie asupra mulţimii de pe un bloc din aproprierea Guvernului.

"Sunt mai multe lucruri şi vorbim de probe certe. Am înţeles că s-au găsit 7 tuburi de pe o terasă a unui bloc din Piaţa Victoriei, 7 tuburi care au fost folosite în evenimente din 10 august, muniţie folosită pe terasa unui bloc din Piaţa Victoriei.

Au fost ridicate 7 tuburi de către parchet, tuburi care se află la expertiză în acest moment", a afirmat Dumitru Coarnă.

Aceste afirmaţii au fost confirmate şi de Teodor Mărieş, care a şi vorbit despre acest lucru cu un jandarm cu funcţie.

"Am vazut imaginile, am întrebat a doua zi un jandarm cu funcţie în Piaţa Victoriei. A doua zi, asociaţia 21 decembrie a făcut o adresă la preşedintele statului, către toţi şefii de servicii şi de parchet să spună cine a tras de acolo", a precizat Tedoro Mărieş.

Dumitru Coarnă a subliniat că în urma expertizării, aceste probe vor deveni materiale în dosarul care vizează evenimentele din 10 august.

