Carmen Dan, despre intervenţia jandarmilor din 10 august: ”Nu are importanță când a semnat prefectul ordinul, ci se certifică acordul de la ora 20.00”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost prezentă marţi în Parlament unde a dat explicaţii privind intervenţie în forţă asupra protestatarilor din seara zilei de 10 august de la mitingul diasporei din 10 august.

Carmen Dan a insistat şi cu această ocazie că mitingul nu a fost unul paşnic, dar a recunoscut şi că la protest au fost persoane care nu au fost violente dar care "au avut de suferit".

"Pe 10 august nu a fost un miting pașnic. Dacă ar fi fost așa lucrurile ar fi decurs ca la celelalte mitinguri și proteste pe care tot Jandarmeria Română le-a gestionat în ultimii ani", a spus Carmen Dan, la Camera Deputaților, în cadrul dezbaterilor privind moţiunea simplă a PNL "Bastoanele PSD peste obrazul democraţiei româneşti", scrie hotnews.ro.

În privinţa persoanelor "persoanele care nu au fost violente și unele au avut de suferit”, Carmen Dan a subliniat că "pentru tot ce înseamnă abuzuri și încălcări ale legii cei vinovați vor răspunde", așa cum este firesc să răspundă și cei care au lovit jandarmii.

"Sunt acuzată de mușamalizarea oricărei discuții și de fuga de Parlament. (...) Ați reclamat că raportul a fost ascuns timp de două săptămâni, însă pentru că MAI să poată să pună la dispoziția parlamentarilor un raport clasificat trebuie îndeplinită o procedură. În 21 august, la comisia de apărare din Camera Deputaților, această procedură nu era îndeplinită, iar pe 22 august Parchetul ne-a solicitat acest raport. Prin urmare, ca să nu fim acuzați că am diseminat documente care ar putea constitui probe într-un dosar, am solicitat Parchetului opinia cu privire la transmiterea raportului, iar în urma răspunsului primit, în 30 august, am făcut demersurile pentru transmiterea documentului către comisiile parlamentare. Așadar, este falsă tema că acest raport a fost ascuns", a declarat Carmen Dan.

În privinţa, intervenţiei în forţă, ministrul a susţinut că nu important e dată când a semnat prefectul de Bucureşti, ci că aceasta a fost justicată de acordul prefectului, cât și de agresiunea asupra jandarmilor.

”Nu are importanță când a semnat prefectul ordinul, ci se certifică acordul de la ora 20.00”, pentru că nu se vorbește de semnarea ordinului de interventie, se vorbește de aprobarea prefectului pentru interventia în forță, înseamă acordul asupra unei actiuni, a susţinut ministrul de Interne.

În ceea ce privește neconvocarea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică (CNCAOP) înainte de miting, Carmen Dan a spus că acest lucru nu s-a făcut pentru că nu erau informații care să indice un pericol deosebit la stabilitatea economică, socială.

Aceasta a comentat cu privire la folosirea gazelor lacrimogene, că utilizarea lor este o alternativă mai puțin dură față de folosirea bastoanelor, pentru că singurele metode care nu implică contact fizic sunt gazele și tunurile cu apă.

”Care ar fi fost acele măsuri mai blânde? Să stea fără reacție sau să se dea la o parte? Jandarmeria nu s-ar fi dat la o parte nici dacă în spatele lor era palatul Cotroceni sau Palatul Parlamentului”, a zis ministrul de Interne, care a subliniat că substanțele au fost folosite abia după ce s-a încercat intrarea în Guvern.