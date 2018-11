Horoscop zilnic VINERI 9 NOIEMBRIE 2018. Resimti si tu stres azi? Este firesc, vezi de ce

Suntem la capatul unui maraton astral impresionant in aceasta saptaman ă : Nodurile Lunare si-au schimbat semnul pentru 2 ani, impactandu-ne si noua karma; Uranus cel rebel retrograd a reintrat in Berbec pana in martie 2019, unde a mai fost 7 ani; Luna Noua in Scorpion; si iata azi Jupiter reajunge acasa dupa 19 ani, in Sagetator!

Universul orchestreaza totul perfect si le aseaza “cu mana”: dupa zile ca de maraton si cu energii extrem de puternice de schimbare, avem nevoie sa ne relaxam, sa ne tragem sufletul si sa ne bucuram activ de viata, ca sa se aseze ce tocmai integram prin miscarile noi astrale. De aceea, trei zile de weekend, de vineri pana duminica dupa-amiaza, Luna este in Sagetator, acolo unde este si norocosul si beneficul Jupiter instalat la el acasa, dupa 19 ani de plimbari prin toate semnele zodiacale!

Luna viziteaza Sagetatorul pentru a ne provoca puternice sentimente pozitive si optimism, simtim ca totul urmeaza sa fie bine, ca lucrurile vor iesi pana la urma, ca vom gasi solutii, ca vom avea relatii minunate. Vitalitatea creste si bunele intentii domina mintea oamenilor.



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sentimentul de a dori sa te ascunzi sub plapuma inca este aici. Asta se intampla pentru ca ai obosit si corpul iti cere odihna. Cand esti cu energia scazuta, ti se pare si ca alti oameni nu te sustin si esti nesigur. Atentie, nu iti deteriora relatiile cu cei dragi din cauza unei neintelegeri ce se poate elimina cu o portie zdravana suplimentara de odihna si cu o activitate doar tu pentru tine care sa iti reconfirme iubirea ta pentru tine. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti destul de plin de tot felul de provocari ale saptamanii si ultimului timp, nu neaparat negative dar consumatoare de rezerve de energie, drept pentru care te simti obosit. Din acest motiv, risti sa folosesti orice ocazie sa dai vina pe cei dragi pentru orice nu functioneaza asa cum ai dori. Atentie la tensiunea interioara, poate avea un varf azi. dar daca te uiti cu atentie si detasare, nimeni nu e de vina, nici tu nici altii. Uneori asa este viata. Lucruri se intampla si ele cauzeaza stres si depinde de tine sa corectezi situatia, intai corectandu-ti starea. Au fost multe schimbari in energia planetara .



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Responsabilitatile care ti se cer sau pe care ti le impui pot fi prea mari si iti cam ia din rezervele de energie in dorinta ta de a te misca repede. Pot aparea si dificultati de comunicare cu cei dragi, ceva ti se pare ciudat in aer. In aceasta confuzie, evita sa iei decizii importante. In weekend te vei destresa si lamuri mai bine ce si cum. Au fost multe schimbari in energia planetara in aceasta saptamana si e firesc sa ne resimtim.