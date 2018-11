Delia: Nu mă pricep la politică, dar aş fi mai fericită în România dacă ar exista autostrăzi şi drumuri mai bune

Politic nu aş vrea să influenţez în niciun fel, pentru că nu mă pricep, dar aş fi mult mai fericită în România dacă am avea nişte drumuri pe care să mă pot deplasa, a susținut Delia, într-un interviu pentru Adevărul.

Întrebată dacă se simte obligată să aibă reacții pe teme politice, Delia a spus că preferă să nu se pronunțe, deoarece politica nu e un subiect pe care să-l stăpânească. Pe de altă parte, chiar și așa își poate da seama că în România ar fi mult mai bine dacă ar exista drumuri bune și autostrăzi.

Artista a mai precizat că există încercări de manipulare din toate părțile și uneori e greu să vezi adevărul, dar, chiar și în aceste condiții, sunt situații în care e clar ca lumina zilei lucrul corect ce trebuie făcut.

”În primul rând, la politică nu mă pricep absolut deloc. La chestii umane nu trebuie să te pricepi, pentru că rezonezi, îţi dai seama când un lucru tinde să te îngrădească. „Hai să interzicem sărutul în public“. Opa, stai aşa că asta nu e normal. Nu trebuie să fii doctor docent ca să-ţi dai seama că e împotriva firii, vreau să fiu liber, vreau să iubesc, vreau să iubesc ce-mi place, să mă manifest, să fiu creativ. Atâta timp cât nu fac rău nimănui, nu înţeleg de ce să-mi luaţi dreptul da a trăi cum îmi doresc. În schimb, la politică nu mă pricep deloc, dar mă uit la ştiri, aud păreri, îmi dau seama că de multe ori suntem şi foarte manipulaţi şi că e bine să nu cazi într-o capcană, pentru că nu ştii de ce parte pici. Politic cel puţin nu aş vrea să influenţez în niciun fel, pentru că nu mă pricep, nu ştiu, habar n-am. Şi cred că lucrurile uneori ne depăşesc şi nu sunt ceea ce par a fi, cred că de multe ori nu ştii cu exactitate cum stau cu adevărat unele lucruri. Dar aş fi mult mai fericită în România dacă am avea nişte drumuri pe care să mă pot deplasa cu duba noastră cea de toate zilele fără să facem 13 ore până la Timişoara. Da, aş fi mai fericită dacă ar exista autostrăzi, drumuri mai bune. Mi se pare uneori că trăim în două lumi în acelaşi timp – o lume în care lucrurile au evoluat şi în care avem tehnologii avansate şi altă lume în care n-avem drumuri şi am rămas în urmă. Mi-ar plăcea să ne putem deplasa mai decent, asta e o chestie pe care am întâmpinat-o în meseria mea. Uneori luăm avioane, dar nu poţi mereu, majoritatea drumurilor, 80%, le facem cu duba şi e un risc la care te supui până la urmă. Am fost fericiţi până acum, dar în momentul în care pleci la drum oriunde în ţara asta eşti supus unui risc enorm”, a spus Delia, pentru Adevărul.