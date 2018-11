Băsescu, după audierea la DNA: Am văzut un procuror israelian extrem de inteligent! / ''Ancheta nu vizează cetățeni români'' (VIDEO)

Traian Băsescu a fost audiat aproape 4 ore la DNA. Fostul președinte a declarat, pentru B1 TV, că audierea a avut loc în cadrul unei comisii rogatorii. Ancheta este demarată de statul israelian și niciun cetățean român nu este vizat, a mai precizat el.

”Audierea a fost în cadrul unei comisii rogatorii. Nu pot să dau mai multe detalii, dar ce pot să vă spun este că nu vizează cetățeni români. Deci e vorba de un stat străin, deci e o anchetă a statului israelian, care nu vizează cetățeni români”, a declarat senatorul PMP, pentru B1 TV.

”Am văzut un procuror israelian extrem de inteligent!”, a glumit apoi Traian Băsescu.

