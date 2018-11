INADMISIBIL: Un troleibuz plin cu oameni a trecut pe ROŞU la semafor, în faţa unui spital! (VIDEO)

Tupeu şi inconştienţă pentru şoferul unui troleibuz din Galaţi care a pus în pericol vieţile a zeci de oameni. Acesta a trecut pe roşu, chiar în faţa Spitalului Judeţean Clinic de Urgenţă.

Totul s-a întâmplat pe strada Brăilei, în faţa Spitalului „ Sfântul Apostol Andrei”, unde există o trecere de pietoni foarte circulată.

Incidentul care a fost filmat şi urcat pe internet a provocat imediat şi masiv revolta oamenilor care spun c ă: „putea oricând să apară cineva, un copil, un bătrân sau o mămică cu cărucior.”

Societatea publică de transport urban, Transurb SA Galaţi nu a formulat deocamdată un punct de vedere, scrie Adevărul. Bomboana pe colivă: actualul director general al Transurb, Mihai Cadinoiu, a fost până de curând director adjunct al Poliţiei Locale Galaţi...

