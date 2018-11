Autospecială a IPJ, implicată într-un ACCIDENT rutier: Doi POLIŢIŞTI au fost răniţi (FOTO)

Un t â n ă r care avea permis de doar un an de zile a provocat un accident rutier, izbind î n plin chiar ma ş ina p oli ţie i şi rănind doi agenţi, scrie Vremea Nouă.



Tâ n ă rul venea dinspre Vaslui ş i se î ndrepta c ă tre Muntenii de Jos, iar î n timp ce a vrut s ă vireze st â nga spre o benziarie, nu a acordat prioritate autospecialei de Poli ţ ie, î n care se aflau doi oameni ai legii.



În urma coliziunii, ambii agen ţ i de Politie au suferit r ă ni, unul fiind preluat de Ambulan ţă ş i transportat la Spital, unde a fost diagnosticat cu traumatism membru inferior.



Celă lalt poli ţ ist s-a lovit la cap, î ns ă nu a necesitat transport la Spital. Ş oferul responsabil de accident a fost testat alcoolscopic, î ns ă s-a dovedit c ă nu era b ă ut.