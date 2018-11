Radu Buzăianu şi Răzvan Zamfir, realizatorii emisiunii ”Bună, România!”, premiați la Gala Performanţei şi Excelenţei 2018 (VIDEO)

Realizatorii emisiunii ”Bună, România!”, Radu Buzăianu şi Răzvan Zamfir, au fost apreciaţi pentru calitate în cadrul Galei Performanţei şi Excelenţei 2018. Alături de cei doi pe scena a urcat si producatorul emisiunii, Alex Helmis, vizibil emoționat. În cadrul aceluiași eveniment au fost premiați și importanţi oameni din sport şi muzică. Printre laureaţi s-au numărat Simona Halep, Octavian Belu, Marian Drăgulescu şi Gabriel Cotabiţă.

Cei doi prezentatori s-au remarcat prin calitatea emisiunii ”Bună, România!”, care este difuzată de mai bine de un an pe postul B1 TV. Cei doi au adus în prim plan, de-a lungul timpului, teme actuale, într-o manieră destinsă, amuzantă şi pe întelesul tuturor, având o audienţă crescută în fiecare ediţie. Şi chiar dacă sunt printre cei mai buni, colegii noștri au dat dovadă de modestie. Radu Buzăianu a încercat să explice despre ce este emisiunea pe care o prezintă alături de colegul său.

”Vă mulțumim tare mult pentru acest premiu. În general, noi ne ocupăm să mai destindem atmosfera asta tensionată din politică. Râdem și noi de ei, așa cum râd și ei de noi, dar așa cu, Răzvan Zamfir mai spune din când în când, ei au început primii”, a spus Radu Buzăianu.

Iar Răzvan Zamfir a ţinut să amintească faptul că simpatia, dar și antipatia telespectatorilor acestui gen de satiră politică le-a adus succesul.

”În primul rând, trebuie să vă mulțumim și să le mulțumim și celor caere ne-au oferit acum un an și ceva șansa de a demonstra că un paroi riscant poate fi de succes, pentru că înseamnă că a fost un succes până la urmă. Pentru realizatori, noi, în cazul de față, și producătorul nostru, cred că succesul se poate măsura prin simpatie. În cazul unei emisiuni de satiră politică, ce facem noi, cred că și antipatia e destul de relevantă”, a declarat Zamfir.

A fost o seară în care moda, frumusețea, performanța, creativitatea, implicarea socială și excelența au fost puse în valoare.

Astfel, printre premianţi s-au numărat oameni care au adus renume ţării noastre, cum sunt Simona Halep sau Camelia Potec.

Iar lui Octavian Bellu, antrenorul cu 300 de medalii în gimnastica românească i s-a decernat Premiul de excelență pentru întreaga carieră în gimnastică.

Totodată, în muzică, Gabriel Cotabiţă şi Claudia Pavel au fost consideraţi printre cei mai buni.

