Dezvăluiri la ”Actualitatea Românească”: Opt tranșe pentru Microsoft, plătite între anii 2005-2008, când Călin Popescu Tăriceanu era premier (FOTO, VIDEO)

Șeful Senatul Călin Popescu Tăriceanu susține că în perioada în care a fost premier nu s-a făcut nicio plată către Microsoft. Jurnalista Sorina Matei a prezentat vineri, în cadrul emisiunii ”Actualitatea Românească”, mai multe documente potrivit cărora, între anii 2005 și 2008, când Tăriceanu se afla la conducerea Guvernului, au fost plătite sume de bani către Microsoft, în opt rate.

”Sunt în referatele lui Dorin Cocoș, confirmate, rechizitoriu DNA. Este vorba de un contract de 54 de milioane de dolari. (...) Aceste sunt documente ale DNA, din instanță, de la primul dosar Microsoft, în care chiar DNA spune că s-a făcut această plată”, a explicat Sorina Matei.

”În timpul guvernării pe care am condus-o nu s-a făcut nicio plată către Microsoft, în cazul licențelor la care face referire dosarul. Contractul a fost semnat în guvernarea Năstase, plăți s-au făcut în guvernările care au urmat perioadei 2005-2008, dar nu în guvernarea Tăriceanu. Hotărârile de guvern, la care văd că face referire o parte din presă, prevedeau începerea procesului de inventariere a licențelor. Am promovat aceste HG în contextul în care Microsoft amenința că va da România în judecată, caz în care riscam ca statul român să piardă mulți bani. În fața acestor evidențe, să vorbești despre acuzații de mită, este lipsit de sens”, a precizat, miercuri, Tăriceanu.

DNA a cerut Parlamentului avizarea urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu. Acuzația ar fi cea de luare de mită în perioada în care Tăriceanu era premier. Procurorii DNA arată că îl suspectează pe şeful Senatului că ar fi primit 800.000 de dolari mită. Banii ar fi fost primiţi în perioada 2007-2008, fiind vorba despre trei dosare reunite anul acesta, unul preluat de la autoritățile austriece.

Președintele Senatului este acum la mâna PSD. Senatorii trebuie să decida dacă vor aproba solicitarea procurorilor DNA.

