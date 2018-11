Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 10 NOIEMBRIE

E o zi tocmai buna sa schimbam energia saptamanii ce se incheie, sa iesim, sa ne aventuram, sa calatorim fie si doar cu mintea, sa stam activi in exterior. De ce? Dupa ce acum cateva zile a fost Luna Noua in Scorpion, acum Luna ajunge si sta in Sagetator tot weekendul.

Luna viziteaza Sagetatorul pentru a ne provoca puternice sentimente pozitive si optimism, simtim ca totul urmeaza sa fie bine, ca lucrurile vor iesi pana la urma, ca vom gasi solutii, ca vom avea relatii minunate. Vitalitatea creste si bunele intentii domina mintea oamenilor.



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti creativ si esti in cautare constanta de a gasi moduri de a-ti imbunatati viata. In conversatiile din jurul tau ce pot fi destule azi, asigura-te ca mentii lucrurile la nivel diplomatic si profesionist – neintelegerile si contrazicerile nu iti sunt benefice azi. incearca sa nu fii prea absolut in viziunile tale, pentru ca opiniile altora chiar iti pot aduce raspunsuri pe care le cauti.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prima ta prioritate azi este sa imbunatatesti relatiile cu cei la care tii si pe care ii respecti. Si vei fi incantat sa afli ca vei reusi in acest demers. Ai grija la cuvinte si incearca sa eviti neintelegerile. Vei vedea ca lasand canalele de comunicatie deschise cu cei dragi, te va ajuta sa te simti mai bine si mai calm in fiecare aspect al vietii zilnice. Fa-ti timp si pentru a fi mai apropiat de partener.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca ai fost nesigur de mai multe aspecte din viata ta iar asta te-a facut sa nu ai asa mare incredere in judecata ta. Te poti indrepta pentru o mana de ajutor spre partener sau spre asociati de incredere. Facand asa, vei vedea ca iti vor da sfaturi utile iar asta te ajuta sa devii mai increzator in deciziile pe care le ai de luat, de la aspecte mici la cele mari.