TRAGEDIE în muzica populară: A MURIT pe scenă! România, în lacrimi

Moarte șocantă pe scena Casei de Cultură din Sebiș! O tânără dansatoare de 35 de ani, membră într-un un ansamblu de jocuri populare a murit la scurt timp după ce a leșinat pe scenă.

Tânăra a fost transportată de urgență la spitalul din localitate, iar la scurt timp după ce a fost internată medicii au constatat decesul, scrie observator.tv.

Soţul tinerei a confirmat decesul soţiei, pe reţelele de socializare.

"Aseara 09.11.2018 Scumpa mea Sotie s-a stins din viata in urma unui stop cardio-respirator... Imi doresc mult sa nu fiu bombardat cu multe telefoane. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!", a scris pe reţelele de socializare soţul tinerei care s-a stins brusc.