PROFEŢII cutremurătoare despre ROMÂNIA! O mare TRAGEDIE e aproape! Semnele de pe cer prevestesc URGIA

Celebrul astrolog Ioan Burculeț prezice că România va fi lovită de o tragedie în perioada imediat următoare, urgia având legătură cu fenomenul de Lună Plină.

”Imi permit in calitate de astrolog sa revin asupra urmatoarei perioade la tara mea draga si natala in care se va consuma din punct de vedere astrologic un eveniment pe care nu il poate cunoaste nimeni, pentru ca nu suntem niste „profeti”. Pe departe ideea aceasta! Si totusi cu pasi marunti dar siguri, consider ca noi toti, ne apropiem de ceea ce astrologii numesc, fenomen de Luna Plina”, a precizat astrologul pe blogul personal.