Horoscop zilnic DUMINICĂ 11 NOIEMBRIE 2018. Energii mixte, suntem ba sus, ba jos!

A stazi, Luna se muta pe dupa-amiaza in Capricorn si energia se schimba. Cu Luna in Capricorn si cu Soarele in sextil cu Pluto tot in Capricorn, primim contextul astral de a ne pregati cu planuri mari si ambitioase de viata. Vrei sa cuceresti lumea ? Sau doar sa iti reconfigurezi lumea ta ? Fii serios cu ce vrei inainte de urmatoarea saptamana. Ziua de azi este despre a te gandi la asa ceva.

Ai tot dreptul sa doresti o felie mai mare si mai suculenta din viata, sa faci planuri in acest sens si sa ai impulsuri puternice. Da, chiar iti poti lua puterea inapoi. Insa puterea vine impreuna cu responsabilitatea, iar Luna in Capricorn stie asta. Capricornul este ambitios, nu se teme sa munceasca din greu si sa isi asume raspunderi enorme ca sa ajunga in varf. Din pacate, Capricornul mai si exagereaza cu aceasta energie, uita de pauze, uita sa se bucure de viata cu mai multa relaxare.

Ziua de azi este despre a ne aminti de ambele aspecte ale vietii. Sa ne aliniem planurile pentru ce urmeaza, dar si sa ne traim ziua de Duminica asa cum a lasat-o Dumnezeu. Afla mai multe despre impactul puternic al zilei de 11.11.2018 aici .



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti foarte revolutionar, determinat sa iti asumi total viata si sa schimbi orice nu te satisface. Totusi, fii atent sa nu lasi entuziasmul sa iti deterioreze si sa sari inainte fara sa gandesti. Exista acest pericol acum. Cel mai bine e sa o iei usurel si cu pasi siguri dar mici, evitand caderile bruste si dureroase.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Anumite revelatii si discutii contradictorii cu cei dragi te pot lasa deziluzionat si profund dezamagit azi. ai grija ceea ce spui si ceea ce faci, altfel poti inrautati situatia. Ramai calm, tine vocea scazuta si incearca sa contribui cat poti mai bine cu liniste si pace ca ziua sa curga cu cat mai putine incidente emotionale.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Dificultatile si tensiunile recente din viata ta te cam impiedica sa te relaxezi total. Aceasta stare iti poate cauza conflicte si certuri cu cei din jur, deci trebuie sa fii foarte atent sa nu ranesti sentimentele si sa spui cuvinte ce nu pot fi retractate. Tine-ti nervii sub control si gandeste inainte de a vorbi.

