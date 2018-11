E ADEVĂRAT, a apărut! MISTERUL din cazul ELODIA Ghinescu a fost rezolvat OFICIAL: Unde a DISPĂRUT, de fapt, fosta avocată...

Anchetatorii vorbesc pentru prima data deschis despre ceea ce s-a intamplat in noaptea disparitiei avocatei Elodia Ghinescu.

Seful anchetatorilor a explicat de ce a ajuns Cristian Cioacă în închisoare la mai bine de cinci ani de la omor. Comisarul sef Vasile Viorel sustine ca ultimele urme de sange descoperite in apartamentul conjugal, cu ajutorul unor dispozitive de ultima generatie, contureaza ceea ce s-a petrecut in acea noapte.

”Tot dormitorul are trei straturi de vopsea. In locul in care s-au descoperit urme sunt cinci straturi de vopsea. ceea ce inseamna ca dupa producerea decesului si stropirea peretului s-a mai aplicat un strat de glet si un strat de vopsea. Sub parchet s-a gasit o cantitate, o urma care ne-a dus al concluzia ca a fost o cantitate apreciabila de sange, datorita marimii pe care s-a intins. Aceste doua lucruri ne-au determinat sa credem ca locul producerii crimei este in dormitor intre pat si perete.”, a spus comisarul sef Vasile Viorel, potrivit observator.tv.

Ei mai banuiesc ca arma crimei ar fi fost pistolul politistului.