Panică în Brăila! Un tânăr a intrat cu mașina într-un mall și a înjunghiat o persoană! Bilanț de ultimă oră (FOTO,VIDEO)

Panică în Brăila unde un tânăr drogat ar fi înjunghiat o persoană, apoi a furat o mașină și a intrat în plin într-un mall.

Totul ar fi pornit de la o ceartă pentru un loc de parcare. Suspectul ar fi înjunghiat un bărbat și i-a furat mașina.

A condus apoi pe mai multe străzi din oraș și a provocat câteva tamponări, iar apoi a ajuns la Brăila Mall, unde a intrat în plin în ușile centrului comercial, scrie obiectivbr.ro.

Din primele informații, se pare că există 5 victime, din care una mai grav.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.