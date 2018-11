Primele imagini cu ATACATORUL din Brăila: ''Trebuie să curgă SÂNGE în țara asta!'' (VIDEO)

”Trebuie să curgă sânge în țara asta!” - a strigat atacatorul din Brăila, în timp ce era imobilizat și ținut la pământ.

Tânărul de 20 de ani a încercat de trei ori să intre în mall, dar stâlpii de beton de la intrare i-au încurcat planul, a povestit un martor pentru Obiectiv Brăila.

”Ai să plângi!”, a mai spus individul când era la pământ.

El a fost imobilizat până la sosirea poliției de către doi bărbați care se aflau la o terasă din apropiere. Tot ei au fost cei care au scos cheile din contactul mașinii.

Sursă Video: Obiectiv - Vocea Brailei

