5 factori importanţi care îţi afectează metabolismul

Supraponderabilitatea da mari batai de cap omului modern. In ciuda tuturor informatiilor aflate pe net legate de diverse diete, oamenii iau in greutate constant. Din acest tablou lipsesc cunostintele legate de metabolism, intelepciunea streveche care a permis ca sute de generatii sa fie puternice si suple. Accesul la descoperirile stiintifice pot fi extrem de folositoare cand este vorba despre scaparea de kilogramele in plus. Cheia este integrarea celor doua si aplicarea rezultatelor astfel incat fiecare sa ajunga sa aiba corpul visat. Iata 5 factori importanti care iti afecteaza metabolismul.

1. Dieta si nutritia

Alimentele ofera nutrienti care sunt foarte importanti pentru sanatate in general si pentru un metabolism sanatos in special. Vitaminele, mineralele, aminoacizii esentiali, acizi grasi esentiali si probioticele sunt nutrienti fundamentali pentru functionarea corespunzatoare a corpului. Cum multi dintre acestea nu pot fi produse de organism este nevoie de surse exterioare astfel incat sa organismul sa fie „alimentat”. Lipsa chiar si a unuia dintre nutrientii esentiali din dieta poate avea efecte devastatoare asupra metabolismului si a sanatatii in general. Tocmai de aceea este important sa fie bineinteles rolul fiecaruia in corp.

2. Proteinele

Proteinele si aminoacizii esentiali pe care ii contin sunt fundamentele dezvoltarii corpului. Proteina adecvata este absolut necesara pentru un metabolism sanatos. Insa, pentru a fi folosita corespunzator este nevoie ca ea sa fie digerata si asimitata de corp.

Cele mai bune surse de proteina completa sunt cele de origine animala precum pui, carne de vita, oua, branza, peste si fructe de mare.