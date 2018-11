Noi imagini cu atacul de la BRĂILA: Momentul ŞOCANT în care două persoane au fost SPULBERATE (VIDEO)

Noi imagini cu tânărul în vârstă de 20 de ani care a creat panică în Brăila după ce a furat un automobil și a intrat în mod repetat în mulţime au fost publicate în presă şi pe reţelele de socializare.

De această dată imaginile surprind momentul în care tânărul a spulberat în mod intenţionat două victime pe Șoseaua de Centură, înainte de a pătrunde în parcarea unui mall.

În prezent, cele două persoane au fost operate de medicii de la Spitalul de Urgență Brăila și sunt în stare stabilă. Bărbatul înjunghiat este și el la Terapie Intensivă, în stare stabilă.

