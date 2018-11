Horoscop zilnic LUNI 12 NOIEMBRIE 2018. Începe o nouă săptămână INTENSĂ! Tu știi ce vrei?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de LUNI 12 NOIEMBRIE 2018 ; incepe o noua saptamana puternica a lunii noiembrie – o luna ce se anunta a fi startul unei noi ere – in care au loc alte 3 evenimente astrale importante, ce vin dupa cele 4 evenimente foarte mari din saptamana trecuta.

In aceasta saptamana, anume Joi, incepe tranzitul Marte in Pesti 2018 care lanseaza o cu totul alta tema energetica.

A doua zi, Venus revine in Balanta la miscarea directa dupa 6 saptamani de retrograd si in aceeasi zi Mercur in Sagetator intra in retrograd ultima data pe 2018, ne asteapta o saptamana extrem de intensa si interesanta din nou!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.