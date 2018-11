Ceaţă densă în ţară! A fost dat peste cap traficul aerian. Ce ANUNȚĂ meteorologii (VIDEO)

Ceața a pus stăpânire atât pe 17 județe din țară, cât și pe Capitală.

Meteorologii au emis un cod galben de ceață, care va dura până la ora 12:00 în zonele: „Prahova: Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Sângeru, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Podenii Noi, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Tinosu, Apostolache, Plopu, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Călugăreni, Tătaru, Jugureni, Olari, Fântânele; Județul Argeş: Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca; Județul Giurgiu; Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Băleni, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Dărmănești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Raciu, Morteni, Vlădeni, Perșinari, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești; Județul Teleorman; Județul Ilfov și Județul Călăraşi”.

