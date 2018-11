Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, audiat la DNA: Sunt uluit. Eu sunt ultracorect, se atentează la singura mea avuție, onoarea (VIDEO)

UPDATE: La ieșirea de la DNA, Nicolae Robu a precizat că este trimis în judecată în legătură cu vânzarea subevaluată a ceea ce el a numit două ”maghernițe”. Edilul a susținut că este nevinovat și că nu există nicun fel de probă împotriva lui.

"Sunt uluit, eu am ieșit în stradă și mai ies pentru o justiție independentă, dar nu independentă de persoane și de grupuri de interese. Eu sunt un om ultra cinstit. Singura mea avuție până la vârsta asta este onoarea și nu pot să nu fiu revoltat când cineva atentează la această avuție. De ce să fiu eu trimis în judecată? În cazul meu s-au vândut de aparatul primăriei două maghernițe cu o semnătură dată de mine, sub garanția că totul e legal sub garanția dată de de aparatul de specialitate.

Nu-i reproșez procurorului ceea ce s-a întâmplat, dar în schimb îi reproșez foarte multe executorului judecătoresc. Ei zic că prejudiciul în dosar este de 60.000 de euro. Pentru două maghernițe, ei voiau cu 60.000 de euro mai mult. Dacă le scoatem la licitație nu se scot nici 10.000 de euro pe ele și asta, acum, după ce oamenii le-au aranjat.

E nedrept, așa ceva nu este în regulă și nu poate fi tolerat. Cineva își bate joc de destine. Eu îmi fac datoria, nu mi se pare normal să pățesc așa ceva.

Nimeni nu o să aibă nici cea mai mică probă în cazul meu, pentru că nu au de unde să aibă", a declarat Nicolae Robu, la ieșirea de la DNA.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, s-a prezentat luni la sediul DNA, informează B1 TV. La sosirea la DNA, Robu nu a făcut declarații, precizând doar că nu știe care este motivul pentru care a fost citat și nici calitatea pe care o are în dosar.

Nicolae Robu are probleme penale și la DNA Timișoara, unde, în vara acestui an a fost pus sub urmărire penală pentru ilegalități în construirea unor imobile în Timișoara.

Nicoale Robu a mers la sediul DNA fără avocatul său.