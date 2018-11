EXPLOZIE de muniție la Uzina Mecanică din Cugir. INCENDIU la un depozit al Fabricii de Arme. O persoană găsită CARBONIZATĂ (VIDEO)

UPDATE: Din păcate, persoana dată dispărută a fost găsită carbonizată. este vorba despre un bărbatd e 51 de ani.

Un incendiu puternic a izbucnit, luni dimineață, la uzina producătoare de armament din Cugir.

Potrivit primelor informații, o persoană este dată dispărută, transmite Alba24.

Sarcina pompierilor este îngreunată de degajarea mare de fum.

Reprezentanții ISU Alba au cerut ajutor ISU Hunedoara și de la ISU Sibiu pentru a stinge flăcările.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.